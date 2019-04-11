В Баку прошел первый сольный концерт популярной казахстанской группы Mezzo

10 апреля в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся первый сольный концерт популярной казахстанской музыкальной группы Mezzo.

Как сообщает Report, мероприятие организовано посольством Казахстана в Азербайджане в целях практической реализации договоренностей на высоком уровне об укреплении культурных связей между Казахстаном и Азербайджаном, достигнутых в ходе официального визита первого президента Казахстана Нурсултана.Назарбаева в Азербайджан в апреле 2017 года, а также приурочено к Году молодежи в Казахстане.

На концерте музыкальной группы присутствовали члены правительства, депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, главы иностранных дипломатических миссий и международных организаций, представители творческой интеллигенции и молодежи, бакинская публика, а также гости азербайджанской столицы.

В своем приветственном слове посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев представил зрителям казахстанскую вокальную группу, а также отметил, что мероприятие придаст значительный импульс дальнейшему укреплению культурных и музыкальных связей двух стран.

Азербайджанская публика горячо встретила талантливых молодых солистов, в исполнении которых прозвучали хиты мировой неоклассики, известные азербайджанские и казахские песни. Концерт, который собрал полный аншлаг, завершился под бурные аплодисменты зрителей.