В Баку прошел первый конкурс украинской песни

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоялся первый конкурс украинской песни «Украинские вечерницы в Баку-2018».

Как сообщает Report, в рамках мероприятия, организованного посольством Украины при участии общественных организаций украинской диаспоры в Азербайджане «Украинский конгресс Азербайджана» и «Украинская община имени И.Франка в г.Сумгаит», участники конкурса в возрасте от 6 до 20 лет исполнили песни на украинском языке.

Прозвучали как народные, так и современные украинские композиции. Конкурс был проведен в нескольких возрастных категориях.

Специальным гостем мероприятия из Украины и главным членом жюри конкурса стала победительница 8-ого сезона телевизионного проекта «Голос Страны» Алена Луценко, которая выступила с концертной программой и презентовала свой новый клип.

Победители конкурса «Украинские вечерницы в Баку-2018» были награждены памятными дипломами и ценными подарками.