В Баку прошел III Международный творческий фестиваль-конкурс "Каспийский бриз"

6 мая в Азербайджанском государственном Театре юного зрителя прошел III Международный творческий фестиваль-конкурс «Каспийский бриз», организованный Творческим объединением «Салют талантов» (город Санкт-Петербург).

Как сообщает Report, в фестивале приняли участие более 150 юных талантов из Азербайджана, России и Казахстана. Они выступали в конкурсных номинациях «Инструментальное творчество», «Вокальное творчество», «Фольклорное творчество», «Театральное творчество», «Хореографическое творчество» и приняли участие в мастер-классе вице-президента Ассоциации танцев Азербайджана Ульвии Гасановой «Особенности азербайджанского народного танца».

Завершился фестиваль-конкурс гала-концертом и награждением победителей.