В Баку прошел лекторий о творчестве русского художника Григория Гагарина

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ 13 февраля в рамках проекта Российского информационно-культурного центра "Беседы об искусстве" в Национальном музее истории Азербайджана состоялся лекторий на тему "Кавказ и Азербайджан в творчестве русского художника Григория Гагарина". Его слушателями стали учащиеся школы №177 города Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, творчество Григория Гагарина тесно связано с Кавказом и, в частности, с Азербайджаном. Художник занимался исследованием быта, истории народов Кавказского региона. Народам, населяющим регион, и были посвящены его многочисленные акварели, рисунки, зарисовки и картины.

На Кавказе художник с 1839 года по 1850 год в общей сложности пробыл 10 лет, неоднократно бывал в Азербайджане – он посетил Баку, Елизаветполь (ныне – Гянджа), Шемаху. Здесь им были созданы такие работы, как "Персиянка в Баку", "Карабахский хан", "Мулла из Елизаветполя", "Женщина в Шемахе" и другие. Будучи сам архитектором (по его проектам построены театр в Тбилиси, храм в Северной Осетии) он внимательно изучал азербайджанское зодчество. Оно вдохновило его на создание картин и рисунков "Ханский дворец. Баку", "Огнепоклонники-гебры у храма Атеч-Га на Апшеронском полуострове", "В резиденции иреванского хана".