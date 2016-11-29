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    В Баку прошел концерт "Muğamat var olan yerdə"

    В концерте прозвучали произведения азербайджанских композиторов, народные песни, мугамы и теснифы

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанской государственной филармонии состоялся концерт народной музыки под названием "Muğamat var olan yerdə".

    Как сообщили Report в пресс-службе филармонии, концерт был организован вчера ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание".

    Во время концерта в фойе филармонии была организована выставка картин учащихся музыкальных школ и школ искусств Главного управление культуры и туризма города Баку.

    Здесь прозвучали произведения азербайджанских композиторов, народные песни, мугамы и теснифы.

    В концерте участвовали - лауреат телевизионных мугамных конкурсов Тайяр Байрамов, Этирам Гусейнов, Сабина Арабли, Кямиля Набиева, Беимханым Велиева, Миралам Мираламов, Эльнур Зейналов и другие.

    Исполнителей сопровождал мугамный инструментальный ансамбль.

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