В Баку прошел концерт "Muğamat var olan yerdə"

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанской государственной филармонии состоялся концерт народной музыки под названием "Muğamat var olan yerdə".

Как сообщили Report в пресс-службе филармонии, концерт был организован вчера ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание".

Во время концерта в фойе филармонии была организована выставка картин учащихся музыкальных школ и школ искусств Главного управление культуры и туризма города Баку.

Здесь прозвучали произведения азербайджанских композиторов, народные песни, мугамы и теснифы.

В концерте участвовали - лауреат телевизионных мугамных конкурсов Тайяр Байрамов, Этирам Гусейнов, Сабина Арабли, Кямиля Набиева, Беимханым Велиева, Миралам Мираламов, Эльнур Зейналов и другие.

Исполнителей сопровождал мугамный инструментальный ансамбль.