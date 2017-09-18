В Баку прошел концерт корейской культуры

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Баку прошел масштабный концерт, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Южной Кореей, сообщает Report.

Цель концертной программы с участием 80 известных деятелей культуры и мастеров тхэквондо Южной Кореи - демонстрация традиционной корейской музыки, культуры, истории и спортивных традиций.

В ходе концерта состоялись показ национальной корейской одежды Hanbok Fashion, выступления мастеров тхэквондо, группы музыкальных ударных инструментов "Кори", а также ансамбля танца "Ханнури" Национального музыкального центра Кореи.

Концерт завершился объединенным выступлением мастеров пансори ("корейская опера") народного оркестра Национального музыкального центра Кореи и мастеров азербайджанского мугама с участием оркестра народных музыкальных инструментов Азербайджанской государственной академической филармонии.

Отметим, что концерт состоялся при непосредственном участии посольства Южной Кореи в Баку совместно с "Азербайджано-корейской ассоциацией культурного обмена" (SEBA).