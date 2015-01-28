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    В Баку прошел концерт казахстанского филармонического оркестра

    Коллектив казахстанской филармонии исполнил как классические, так и национальные композиции своей страны

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Баку состоялся концерт государственного оркестра Мангистауской области Казахстана.

    Как сообщает Report, на концерте, состоявшемся в Государственной Филармонии имени Муслима Магомаева, присутствовали сотрудники посольства Казахстана в Азербайджане, послы ряда зарубежных стран, деятели культуры Азербайджана.

    На концерте коллектив казахстанской филармонии, выступив перед зрителями в национальной одежде своей страны, исполнил как классические, так и национальные композиции Казахстана.

    Концерт сопровождался аншлагом.

    Отметим, что вход на концерт был свободным. 

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