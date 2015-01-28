В Баку прошел концерт казахстанского филармонического оркестра

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Баку состоялся концерт государственного оркестра Мангистауской области Казахстана.

Как сообщает Report, на концерте, состоявшемся в Государственной Филармонии имени Муслима Магомаева, присутствовали сотрудники посольства Казахстана в Азербайджане, послы ряда зарубежных стран, деятели культуры Азербайджана.

На концерте коллектив казахстанской филармонии, выступив перед зрителями в национальной одежде своей страны, исполнил как классические, так и национальные композиции Казахстана.

Концерт сопровождался аншлагом.

Отметим, что вход на концерт был свободным.