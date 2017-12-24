В Баку прошел гала-вечер фильма "Кекликоту" - ФОТО

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ 22 декабря в «Elektra Hall» состоялся гала- вечер фильма «Кекликоту» («Чабрец») производства киностудии “Cinemazadeh”. Как сообщает Report, в фильме снялись более 20 известных артистов, режиссеров, среди которых Мюшфиг Шахвердиев, победительница музыкального конкурса «Евровидение» Нигяр Джамал, молодые и талантливые актеры Ислам Мехралыев, Алихан Раджабов, Агиль. М. Гулиев, и др.

По сюжету фильма, дядя и племянник едут в город для продажи фруктов и овощей и везут собой мешок чабреца, который в итоге должны передать другому. Однако, по дороге они продают товар, который в последствии оказывается не чабрецом, а высушенной марихуаной. С этого момента и начинается самое настоящее приключение героев фильма.

Главный продюсер фильма Джафар Ахундзаде, режиссеры-постановщики - Джафар Ахундзаде и Вугар Исламзаде, авторы сценария - Вугар Гусейнов и Талыб Ахмедов, оператор-постановщик - Рашад Гараев, композитор - Рустам Зейналов, музыкальный директор - Айнур Ахундзаде, исполнительные продюсеры - Турал Асадов и Хатаи Али.

Фильм можно посмотреть в сети кинотеатров CinemaPlus.