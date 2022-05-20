О нас

В Баку прощаются с народным артистом Вагифом Асадовым

В Баку прощаются с народным артистом Вагифом Асадовым В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана, театральным режиссером Вагифом Асадовым.
Искусство
20 мая 2022 г. 11:56
В Баку прощаются с народным артистом Вагифом Асадовым

В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана, театральным режиссером Вагифом Асадовым.

Как передает Report, церемония проходит по месту жительства покойного.

В церемонии принимают участие товарищи В.Асадова по творчеству, члены семьи, близкие и представители общественности.

После церемонии прощания В.Асадова похоронят на кладбище "Гурд гапысы" ("Волчьи ворота").

В.Асадов скончался 19 мая в возрасте 75 лет.

Асадов Вагиф Фирудин оглу родился в 1947 году в Нахчыванской Автономной Республике. 25 мая 1969 года окончил факультет актерского мастерства в драме и кино. С 1969 по 1989 годы работал актером, режиссером-постановщиком, главным режиссером Нахчыванского государственного музыкального драмтеатра. Добился создания в Нахчыване поэтического театра "Джавид", функционировавшего в 1982-1989 годы.

С 1989 года работал режиссером-постановщиком Азербайджанского государственного театра юного зрителя. В 1978 году был удостоен звания заслуженного артиста Азербайджанской ССР, в 2006 году – народного артиста Азербайджанской Республики.

10 декабря 2018 года был награжден почетным дипломом президента Азербайджанской Республики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXalq artisti Vaqif Əsədovla vida mərasimi başa çatıb - YENİLƏNİB

Самое читаемое

Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Организаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно Азовстали и Мариуполя
ВидеоОрганизаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно "Азовстали" и Мариуполя
15 мая 2022 г. 02:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi