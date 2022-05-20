В Баку прощаются с народным артистом Вагифом Асадовым

В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана, театральным режиссером Вагифом Асадовым.

В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана, театральным режиссером Вагифом Асадовым.

Как передает Report, церемония проходит по месту жительства покойного.

В церемонии принимают участие товарищи В.Асадова по творчеству, члены семьи, близкие и представители общественности.

После церемонии прощания В.Асадова похоронят на кладбище "Гурд гапысы" ("Волчьи ворота").

В.Асадов скончался 19 мая в возрасте 75 лет.

Асадов Вагиф Фирудин оглу родился в 1947 году в Нахчыванской Автономной Республике. 25 мая 1969 года окончил факультет актерского мастерства в драме и кино. С 1969 по 1989 годы работал актером, режиссером-постановщиком, главным режиссером Нахчыванского государственного музыкального драмтеатра. Добился создания в Нахчыване поэтического театра "Джавид", функционировавшего в 1982-1989 годы.

С 1989 года работал режиссером-постановщиком Азербайджанского государственного театра юного зрителя. В 1978 году был удостоен звания заслуженного артиста Азербайджанской ССР, в 2006 году – народного артиста Азербайджанской Республики.

10 декабря 2018 года был награжден почетным дипломом президента Азербайджанской Республики.