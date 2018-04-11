В Баку пройдут показы короткометражных фильмов фестиваля "Арткино"

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку пройдут показы короткометражных фильмов X Всероссийского фестиваля "Арткино", передает Report со ссылкой на РИКЦ.

"Арткино" - один из самых масштабных в России фестивалей короткого метра, где лучший фильм года определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри", - говорится в сообщении центра.

Отмечается, что для показа зрителям лучших работ организаторы и профессиональное жюри фестиваля отобрали 16 разноплановых короткометражных фильмов, которые тематически объединены в три программы: "Утро", "День" и "Вечер".

Так, показы короткометражных фильмов в Баку пройдут в "Русском музее: виртуальный филиал" РИКЦ 18-20 апреля ежедневно в 18.30 в рамках программ "Утро", "День" и "Вечер" соответственно.