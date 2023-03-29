В Баку пройдут гастроли российского театра

С 1 по 9 июля в рамках Года Гейдара Алиева и в связи со 150-летием создания Азербайджанского профессионального национального театра и при поддержке правительства Приморского края РФ и министерства культуры Азербайджана в Баку пройдут гастроли Приморского

С 1 по 9 июля в рамках Года Гейдара Алиева и в связи со 150-летием создания Азербайджанского профессионального национального театра и при поддержке правительства Приморского края РФ и министерства культуры Азербайджана в Баку пройдут гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени Максима Горького из Владивостока.

Как сообщает Report, старейший академический театр драмы Дальнего Востока, самобытный, яркий, хранящий традиции классического русского психологического театра, впервые покажет на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна свои лучшие спектакли – "Мастер и Маргарита" (12+), "Поминальная молитва" (12+), "Иванов" (12+), "Эдит и ее демоны" (12+), "Собака на сене" (12+), "Крейсера" (12+).

Билеты можно приобрести в кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az.