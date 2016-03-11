В Баку пройдет выставка ковров тюркских народов

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В мае в Баку ожидается проведение выставки ковров тюркских народов. Об этом Report сообщили в Институте Юнуса Эмре в Баку.

Согласно информации, мероприятие пройдет в Музее Ковра в Баку, в нем примут участие мастера и эксперты в области ковроткачества, которые расскажут об истории и особенностях создания ковров каждого региона.

Кроме того, при организационной поддержке Института Юнуса Эмре и Университета Сакарьи (Турция) 24 мая в Баку будет дан старт тюркскому симпозиуму, который продлится две недели.

На мероприятии примут участие ученые, тюркологи и эксперты со всех стран и регионов тюркского мира.