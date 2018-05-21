В Баку пройдет выставка известного художника и скульптора из Южного Азербайджана

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ При организационной поддержке министерства культуры в Музейном центре пройдет персональная выставка известного художника, скульптора и музыканта из Южного Азербайджана, нашего соотечественника Вадуда Муаззина.

Как сообщили Report в министерстве, 22 мая в 18:00 в Музейном центре состоится открытие выставки. Вход на выставку свободный. Выставка продлится до 26 мая.

Отметим, что Вадуд Салим оглу Муаззин родился 11 августа 1958 года в городе Ардебиль Исламской Республики Иран. Профессиональную деятельность художника начал в 1980 году. С 2002 года он является почетным членом Союза художников Азербайджана.

На выставке будут продемонстрированы произведения В.Муаззина, созданные в последние годы в Иране и Азербайджане.