В Баку пройдет V Международный фестиваль детского творчества "Чистые цветы"

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Баку состоится V Международный фестиваль детского и юношеского изобразительного творчества "Saf rənglər" ("Чистые цвета").

Как сообщает Report со ссылкой на РИКЦ, прием и отбор конкурсных работ начнется в мае. На конкурс принимаются произведения юных художников (3-16 лет), исполненные в любом виде и жанре изобразительного творчества - традиционных и таких современных направлениях, как мультимедиа, инсталляция и анимация.

К участию приглашаются юные художники и творческие студии из Азербайджана и зарубежных стран. Конкурсанты могут выбрать следующие тематические номинации: "Азербайджан", "Спорт", "Безопасный мир – транспорт будущего", "Эко-культура", "Игрушки и трансформеры", "Связь и информация".

В июне в Музейно-выставочном комплексе Азербайджанской государственной академии художеств откроется экспозиция фестиваля. Награждение победителей конкурсной программы фестиваля, мастер-классы и концерты пройдут в сентябре 2017 года.

Организаторами фестиваля выступают Азербайджанская государственная академия художеств и министерство образования Азербайджана.