В Баку пройдет концерт, посвященный 70-летию Рамиза Гулиева

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ 2 мая в Азербайджанской государственной филармонии состоится гала-концерт, посвященный 70-летию выдающегося тариста, народного артиста Азербайджана Рамиза Гулиева.

Об этом сообщил Report сын народного артиста Эюб Гулиев.

По его словам, концерт состоится при поддержке министерства культуры и туризма, а также Азербайджанской государственной филармонии.

В концерте ожидается участие известных исполнителей, коллективов и музыкантов.

Отметим, что профессор Р. Гулиев родился 30 апреля 1947 года в Агдаме. В 2007 году указом президента Азербайджана Р. Гулиев за вклад в развитие музыкального искусства был удостоен ордена "Шохрат", а в мае 2014 года - Государственной премии.

В этом году также исполняется 50 лет его педагогической деятельности.