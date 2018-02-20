В Баку пройдет фотовыставка известного немецкого фотографа, посвященная ночному Берлину

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В германо-азербайджанском культурном центре "Капельхаус" в Баку с 25 февраля по 6 марта пройдет выставка известного немецкого фотографа Свена Марквардта, посвященная ночному Берлину, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Германии в Азербайджане.

"За последнее десятилетие Свен Марквард получил международную известность как фотограф, в объектив которого попадают самые яркие представители ночной жизни Берлина – его друзья, коллеги и партнеры. Каждая черно-белая фотография, снятая на фотопленку - выверенная и заранее продуманная композиция, а весь процесс от фотосессии до проявки и печати снимков занимает несколько дней, проходящих в ожидании конечного результата", - говорится в сообщении диппредставительства.

В ходе выставки будет представлена аудиовизуальная инсталляция "Алтарь" - совместное творение С.Марквардта с мастером техномузыкальной культуры, музыкальным продюсером Марселем Деттманном при поддержке центра Гёте в Баку.

"Музыка Деттманна сопровождает и балансирует эмоции и эффект неожиданности визуального ряда сменяющихся фотографий Свена Марквардта; вместе они переносят посетителей выставки из Капельхауса в ночную атмосферу Берлина", - отмечают в посольстве.

Выставка будет работать с 14:00 до 20:00 ежедневно. Вход бесплатный.