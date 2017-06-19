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    В Баку проходят Дни национального кино

    ​Report представляет сеансы картин, которые продемонстрируют в рамках Дней национального кино

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Баку проходят Дни национального кино.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

    Мероприятие проходит при совместной организации Главного управления культуры и туризма города Баку, Киноцентра "Низами" и при поддержке Киностудии "Азербайджанфильм".

    Представляем вниманию читателей сеансы картин, которые продемонстрируют в рамках Дней национального кино:

    21 июня, 12:30 – фильм "Ичеришехер"

    23 июня, 12:30 – фильм "Убийца" ("Qatil") 

    26 июня, 12:30 – "Танец Добра и Зла" ("Xeyirlə Şərin rəqsi")

    28 июня, 12:30 – "Память" ("Yaddaş")

    30 июня, 12:30 – "Набат" 

    3 июля, 12:30 – "Намерение" ("Niyyət")

    5 июля, 12:30 – "Бута" 

    7 июля, 12:30 – "Незавершенные воспоминания" ("Yarımçıq xatirələr")

    10 июля, 12:30 – "Вниз по течению" ("Axınla aşağı")

    12 июля, 12:30 – "Урок" ("Dərs")

    14 июля, 12:30 – "Красный сад" ("Qırmızı bağ"). 

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