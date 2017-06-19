Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Баку проходят Дни национального кино.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Мероприятие проходит при совместной организации Главного управления культуры и туризма города Баку, Киноцентра "Низами" и при поддержке Киностудии "Азербайджанфильм".

Представляем вниманию читателей сеансы картин, которые продемонстрируют в рамках Дней национального кино:

21 июня, 12:30 – фильм "Ичеришехер"

23 июня, 12:30 – фильм "Убийца" ("Qatil")

26 июня, 12:30 – "Танец Добра и Зла" ("Xeyirlə Şərin rəqsi")

28 июня, 12:30 – "Память" ("Yaddaş")

30 июня, 12:30 – "Набат"

3 июля, 12:30 – "Намерение" ("Niyyət")

5 июля, 12:30 – "Бута"

7 июля, 12:30 – "Незавершенные воспоминания" ("Yarımçıq xatirələr")

10 июля, 12:30 – "Вниз по течению" ("Axınla aşağı")

12 июля, 12:30 – "Урок" ("Dərs")

14 июля, 12:30 – "Красный сад" ("Qırmızı bağ").