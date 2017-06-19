Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Баку проходят Дни национального кино.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.
Мероприятие проходит при совместной организации Главного управления культуры и туризма города Баку, Киноцентра "Низами" и при поддержке Киностудии "Азербайджанфильм".
Представляем вниманию читателей сеансы картин, которые продемонстрируют в рамках Дней национального кино:
21 июня, 12:30 – фильм "Ичеришехер"
23 июня, 12:30 – фильм "Убийца" ("Qatil")
26 июня, 12:30 – "Танец Добра и Зла" ("Xeyirlə Şərin rəqsi")
28 июня, 12:30 – "Память" ("Yaddaş")
30 июня, 12:30 – "Набат"
3 июля, 12:30 – "Намерение" ("Niyyət")
5 июля, 12:30 – "Бута"
7 июля, 12:30 – "Незавершенные воспоминания" ("Yarımçıq xatirələr")
10 июля, 12:30 – "Вниз по течению" ("Axınla aşağı")
12 июля, 12:30 – "Урок" ("Dərs")
14 июля, 12:30 – "Красный сад" ("Qırmızı bağ").
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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