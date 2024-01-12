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В Баку проходит выставка "Достояние, неподвластное времени"

В Баку проходит выставка "Достояние, неподвластное времени" В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Достояние, неподвластное времени", на которой представлены редкие ковры, национальные костюмы и керамическая посуда XVII-XX вв.
Искусство
12 января 2024 г. 19:35
В Баку проходит выставка Достояние, неподвластное времени

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Достояние, неподвластное времени", на которой представлены редкие ковры, национальные костюмы и керамическая посуда XVII-XX вв.

Как сообщили Report в музее, на выставке представлено до 30 экспонатов, прошедших консервацию в Отделе консервации, реставрации и профилактического контроля ковров и образцов декоративно-прикладного искусства музея за 2022-2023 годы.

"Это редкие ковры, ковровые изделия и вышивка, национальные костюмы, образцы ценных ювелирных изделий, художественного металла и керамическая посуда XVII-XX вв., а также современные экспонаты. Экспонаты обрели вторую жизнь благодаря совместному труду профессиональных консерваторов и художников-реставраторов музея", - говорится в сообщении.

В рамках выставки 13 января в 16:00 состоится мастер-класс по консервации текстиля.

Показ экспонатов продлится до 21 января.

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Версия на английском языке ФотоExhibition Everlasting National Heritage underway in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Zamana qalib gələn milli irsimiz” sərgisi keçirilir

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