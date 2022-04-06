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В Баку проходит международная фотовыставка "Run for Art"

В Баку проходит международная фотовыставка "Run for Art" 6 апреля в Международном центре мугама прошла церемония открытия выставки финалистов международного фото-конкурса "Run for Art".
Искусство
6 апреля 2022 г. 12:50
В Баку проходит международная фотовыставка Run for Art

6 апреля в Международном центре мугама прошла церемония открытия выставки финалистов международного фото-конкурса "Run for Art".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, генсек структуры Азер Алиев, министр культуры Анар Керимов и представитель НОК Италии, член правления фонда "Culio Onesti", олимпийская чемпионка по слалому Клаудия Джордани.

В конкурсе представлены работы фотографов-любителей и профессионалов в возрасте 18-35 лет из разных стран. На конкурсе предлагаются различные темы по 5 различным аспектам, число категорий символически олицетворяет пять олимпийских кругов. Такие темы как этика, разнообразие и инклюзивность в спорте изучаются посредством таких универсальных средств как спорт и фотография.

В финал конкурса выходят 8 человек (представлены 40 фотографий по 5 категориям). Фотографии отбираются международным жюри, представляющим сферы искусства, спорта и СМИ. Генсек Национального олимпийского комитета Азер Алив входит в число жюри международного конкурса "Run for Art".

В международной фотовыставке в категории бейсбол и софтол первого места удостоен Тецу Чи-Чингли (Тайвань), в категории карате – Гекхан Танер (Турция), в категории скейтбординг – Макс Данлап (США), в категории скалолазание – Джулия Касу (Франция), в категории серфинг – Рис Бейтс (Австралия). Нариман Бабаев (Азербайджан) удостоен третьего места за фотографию "Упражнения молодых каратистов на открытии церемонии". Фотограф-любитель Байрам Мусаев (Азербайджан) – один из финалистов в категории скейтбординг.

Присутствовавшие на церемонии открытия Гекхан Танер, Джулия Касу, Нариман Бабаев и Байрам Мусаев были награждены.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

Международная выставка "Run for Art" продлится до 16 апреля.

"Run For Art", организованный НОК, Министерством культуры, фондом "Culio Onesti" Академии НОК Италии подготовлен фондом "Culio Onesti" для молодых фотографов. Цель конкурса – объединить искусство и спорт.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts Run for Art international photo exhibition
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Run for Art” beynəlxalq foto sərgisi keçirilir

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