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    В Баку приедет художественный руководитель Ростовского театра

    Она поставит в ТЮЗе новый спектакль© Report

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Театре юного зрителя начались репетиции нового детского спектакля, который подготовят на основе международного проекта.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

    Представив театральной труппе художественного руководителя Ростовского театра "Максимум", заведующую режиссерской кафедрой Ростовской школы искусств Елену Иванову, директор театра, заслуженный деятель искусств Мубариз Гамидов сказал, что она будет режиссером-постановщиком новой постановки: "Режиссер поставит утвержденный в репертуаре театра на 2017-й год одноименный спектакль по мотивам произведения Джанни Родари "Чиполлино".

    В январе этого года Е.Иванова приезжала в Баку, чтобы ознакомиться с театром, творческим составом, эскизами нового спектакля и актерами, которые получат в нем роль.

    Автор сценической редакции спектакля – главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств Бахрам Османов, режиссер - Айла Гашимова, художник-постановщик - Эльшан Сарханоглу, музыкальный оформитель - Заур Рашидов, ассистент-режиссера - Гюнай Гасымова. Постановка танцев принадлежит заслуженному артисту Ниджату Кязимову.

    В ролях – Сабина Мамедова, Хаяла Мейданова, Айгюн Фатуллаева, Мехрибан Абдуллаева, Хусния Ахмедова, Анар Сафиев, Юсиф Дадашов, Натик Фарзалиев и пр.

    Спектаклем, премьера которого состоится 25 июня, завершится 89-й сезон театра. 

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