В Баку представят спектакль Уильяма Шекспира "Двенадцатая ночь"

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Киноцентре "Низами" продемонстрируют спектакль, поставленный по мотивам комедийной пьесы Уильяма Шекспира "Двенадцатая ночь".

Как сообщили Report из центра, спектакль будет представлен 26 декабря компаниями British Council Azərbaycan и Cool Connections с субтитрами на русском языке.

В поставке также прозвучит часть сочиненных Шекспиром музыкальных произведений. В спектакле обратились к костюмам, музыкальным отрывкам, танцам и художественному оформлению, представленному в театре "Глобус" ("Globe") в 1601 году. Роли исполняют исключительно мужчины.

Режиссер постановки – Тим Кэрролл. В ролях – Стивен Фрай, Марк Райлэнс, Сэмюел Барнетт, Лиам Бреннан, Пол Чахайди, Джон Поль Коннолли, Иэн Драйсдейл, Джонни Флинн.