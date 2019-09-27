В Баку покажут "Женитьбу"с участием звезд российского театра и кино

На сцене Азербайджанского Государственного Академического Русского Драматического театра им. С.Вургуна состоятся гастроли Государственного Академического Малого театра России со спектаклем "Женитьба" по пьесе Н.В. Гоголя в постановке народного артиста СССР, лауреата Государственных премий России Юрия Соломина.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу театра, выступления состоятся 16 и 17 ноября.

Спектакль в постановке Юрия Соломина с участием звезд российского театра и кино Ирины Муравьёвой, Людмилы Поляковой, Валерия Афанасьева и других. Комедию о разборчивой невесте и ее непутевых женихах Юрий Соломин вернул на сцену Малого театра спустя сто лет.

"Жениться или не жениться" – сложнейший для главного героя Подколёсина вопрос, который за него пытается решить его энергичный друг Кочкарёв в исполнении Александра Вершинина. Чем закончатся всеобщие старания и хлопоты, предугадать трудно, если не знать заранее сюжета.

Гастроли Малого театра состоятся в рамках программы "Большие гастроли. Зарубежная программа" Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России и при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az.