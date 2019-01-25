В Баку покажут Шоу трансформеров

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Баку. 25 января.REPORT.AZ/ 3 марта на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра в Баку пройдет Шоу трансформеров.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу театра, новые костюмы, поражающие размером, детализацией и идентичностью с оригиналом, опытные артисты, проработанная талантливыми сценаристами авторская программа и зрелищные интерактивные элементы шоу не оставят равнодушными как детей, так и их родителей.Представление повествует о войне автоботов и десептиконов — разумных инопланетных роботов, предметом их раздора становится могущественный артефакт Великая Искра , который при неправильном использовании может принести в Галактику колоссальные разрушения.
Автоботы прилетают на Землю, чтобы защитить Искру от десептиконов, которые хотят использовать её в своих корыстных целях. Слабые, но смелые люди и персонажи из известных сказок приходят на помощь автоботам чтобы положить конец этой войне и начать новую эпоху мира и процветания.
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