В Баку покажут Шоу трансформеров

Баку. 25 января.REPORT.AZ/ 3 марта на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра в Баку пройдет Шоу трансформеров.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу театра, новые костюмы, поражающие размером, детализацией и идентичностью с оригиналом, опытные артисты, проработанная талантливыми сценаристами авторская программа и зрелищные интерактивные элементы шоу не оставят равнодушными как детей, так и их родителей.

Представление повествует о войне автоботов и десептиконов — разумных инопланетных роботов, предметом их раздора становится могущественный артефакт Великая Искра , который при неправильном использовании может принести в Галактику колоссальные разрушения.Автоботы прилетают на Землю, чтобы защитить Искру от десептиконов, которые хотят использовать её в своих корыстных целях. Слабые, но смелые люди и персонажи из известных сказок приходят на помощь автоботам чтобы положить конец этой войне и начать новую эпоху мира и процветания.