В Баку почтят память Рашида Бейбутова

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре песни почтят память народного артиста СССР и Азербайджана Рашида Бейбутова.

Как сообщает Report, днем 9 июня коллектив театра побывает на могиле певца в I Аллее почетного захоронения.

Вечером же в Театре песни состоится посвященный памяти Р.Бейбутова концерт с участием эстрадного симфонического оркестра театра. Художественный руководитель оркестра - Салман Гамбаров. В концертную программу включены выступления народных артистов Азера Зейналова, Гюльянаг Мамедовой и других.

Отметим, что Р.Бейбутов скончался 27 лет назад, 9 июня 1989 года в Москве. В Театре песни, созданном в 1968 году по инициативе певца, создана комната памяти Р.Бейбутова. Здесь собраны некоторые экспонаты и фотографии из его личного архива. До конца года напротив Театра песни поставят памятник великому певцу.