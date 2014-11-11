В Баку отметят 75-летний юбилей народного артиста Азербайджана

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В связи с юбилеем народного артиста Азербайджана, обладателя ордена "Шохрет" Гаджимурада Ягизарова будет представлена премьера нового спектакля.

Как сообщили Report в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна, 12 ноября в здании Театра состоится премьера спектакля по пьесе Владимира Ступинского "Артист и его тень", посвященного 75-летнему юбилею народного артиста, актера театра и кино Гаджимурада Ягизарова. Режиссер-постановщик произведения - Ильгар Сафат. Роли исполняют Гаджимурад Ягизаров, Олег Амирбеков, Теймур Рагимов, Егяна Гусейнли и другие.

До начала спектакля Гаджимурада Ягизарова поздравят коллеги, также состоится презентация автобиографической книги "По волнам моей памяти".