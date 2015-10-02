В Баку отметили юбилей Сергея Есенина

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском Славянском университете (БСУ) состоялось празднование 120-летия великого русского поэта Сергея Есенина. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, мероприятие организовано посольством России и представительств ом Россотрудничеств а в Азербайджане совместно с БСУ.

На мероприятии выступили ректор БСУ Асиф Гажиев, советник-посланн ик посольства России в Азербайджане Олег Мурашев.

"Сегодня мы снова вспоминаем и восхищаемся великим Есениным. За простыми понятиями "Любовь", "Родина", стоят большой труд поэта и его бережное отношение к родной земле и людям. Ведь не секрет, что Южный Кавказ он считал также родным и близким. И люди, проживающие здесь отвечали и отвечают ему взаимностью. Поэтому наши страны объединяет вековая общая культура. И, конечно, Сергей Есенин в этом нам помогает", - заявил О. Мурашев.

На сцене выступили народный артист Азербайджана, главный режиссер Азербайджанского государственного Русского драматического театра Александр Шаровский, народная артистка Азербайджана, актриса Азербайджанского государственного Русского драматического театра Александра Никушина, актер Азербайджанского государственного Русского драматического театра Теймур Рагимов. Они поделились своими впечатлениями о первом знакомстве с Есениным, при этом читали его знаменитые стихи кавказского периода, демонстрировали интересные исторические факты из жизни поэта в Баку.