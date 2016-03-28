​В Баку отметили Международный день театра

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ 27 марта в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) отметили Международный день театра. Как профессиональный праздник деятелей театрального искусства, он отмечается в мире уже в 55-й раз, сообщает Report.

В этот день воспитанники Центра детского творчества при РИКЦ проводили свой открытый урок, который посвятили творчеству поэта Владимира Маяковского. Перед собравшимися в зале родителями и педагогами они продемонстрировали свои творческие навыки в ораторском искусстве.

Со словами приветствия к участникам открытого урока обратились заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике Алексей Коннов, руководитель театральной студии РИКЦ, народная артистка Азербайджана Александра Никушина и педагог студии, актер Азербайджанского государственного Русского драматического театра Теймур Рагимов.

А вечером того же дня многие азербайджанские театралы с большим удовольствием посмотрели спектакль Московского академического театра имени Владимира Маяковского "Дядюшкин сон", который транслировался на сайте представительства Россотрудничества в рамках совместного проекта Россотрудничества и портала OnLineТеатр.