​В Баку отметили 60-летие Ларисы Удовиченко

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-ку льтурном центре в городе Баку (РИКЦ) сегодня отметили 60-летие со дня рождения советской и российской актрисы театра и кино Ларисы Удовиченко.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, мероприятие прошло в рамках проекта "Киноклуб РИКЦ". Студентки Азербайджанского государственного университета культуры и искусства Кёнуль Шахмаркызы и Марьям Асадова рассказали собравшимся о творческой биографии Л.Удовиченко. Затем состоялся показ художественного фильма "Женатый холостяк" (режиссер Владимир Роговой, 1982 год).