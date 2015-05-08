​В Баку отметили 175-летие Петра Чайковского

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Баку отметили 175-летие выдающегося русского композитора Петра Ильича Чайковского. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Российского информационно-ку льтурного центра, в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоялся творческий вечер, посвященный этому событию.

Открывая мероприятие, директор музея Алла Байрамова рассказала о творческом наследии композитора. При этом отметила: "В Азербайджане любят многих русских композиторов. Но Чайковский и его произведения стоят в особом ряду. Многие музыкальные деятели Азербайджана являются воспитанниками русской музыкальной школы. И всегда с особым трепетом они исполняют Чайковского".

Сотрудники музея к этой встрече специально подготовили показ архивных фотографий о жизни композитора.

Учащиеся бакинских музыкальных школ № 12 имени Тофика Кулиева и № 6 имени Ахмеда Бакиханова исполнили произведения П.Чайковского, а студенты Бакинской музыкальной академии - романсы.