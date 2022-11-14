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В Баку открылся XII Фестиваль европейских фильмов

В Баку открылся XII Фестиваль европейских фильмов В Баку показом чешского фильма "Владельцы" открылся ежегодный фестиваль европейских фильмов.
Искусство
14 ноября 2022 г. 20:30
В Баку открылся XII Фестиваль европейских фильмов

В Баку показом чешского фильма "Владельцы" открылся ежегодный фестиваль европейских фильмов.

Как передает Report, организованный представительством Европейского Союза в Азербайджане совместно с посольствами стран-членов ЕС XII Фестиваль европейских фильмов будет проходить с 14 по 25 ноября.

На открытии мероприятия посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко подчеркнул, что это первый кинофестиваль после пандемии.

"Я рад, что в этом году мы можем вернуть ежегодный кинофестиваль на большой экран. Это одна из давних и популярных инициатив ЕС и государств-членов ЕС в Азербайджане. Мы хотели бы предоставить азербайджанской аудитории возможность узнать больше о новейших фильмах, европейской культуре и ценностях, участвовать в дискуссиях и налаживать связи", - заявил он, добавив, что за время проведения кинофестиваля, с 2010 года, было показано 158 фильмов.

Показанный на открытии чешский комедийный фильм "Владельцы" режиссера Иржи Гавелки повествует о собрании владельцев квартир в многоквартирном доме для решения вопроса продажи мансардного помещения, необходимого для ликвидации аварийного состояния здания.

В рамках Фестиваля европейских фильмов в Баку будут показаны фильмы 11 стран ЕС и Украины.

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