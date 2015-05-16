Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Баку открылся "Музей Шоколада Nikolya". Как сообщает Report, знаменитая выставка "Музей Шоколада Nikolya", посетив в рамках мирового тура более 40 городов разных стран мира, стала гостем Баку по приглашению министерства культуры и туризма и Музейного центра.

Заведующий отделом министерства культуры и туризма Фикрет Бабаев отметил, что открытие "шоколадной выставки" в Баку является интересным событием.

На выставке на площади более 200 кв. метров представлены более 250 шоколадных изделий высочайшего качества - шоколадные и марципановые скульптуры, картины, обрамленные в шоколадные багеты, миниатюры и композиции общим весом более 700 кг.

Специально для выставки в Баку знаменитый шоколатье Николай Попов приготовил целую серию шоколадных произведений искусств, посвященных Азербайджану и его столице Баку. На выставке представлены “Девичья башня” в шоколадной миниатюре весом более 70 килограмм, шоколадные картины известных зданий города - Дома правительства, Музейного центра, Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Flame Towers, а также, марципановые фрукты и цветы, шоколадный мангал и другие произведения.

В период проведения выставки автор презентовал самую большую шоколадную картину в мире весом более 200 килограмм, посвященную I Европейским играм в Баку и приготовленные по специальной технологии эксклюзивные шоколадные сувенирные изделия, которые будут реализованы в ходе выставки.

Общее количество посетителей выставки за 5 лет составило уже более 500.000 человек. Отметим, что выставка открылась 16 мая в 11:00. Стоимость билета 7 AZN для взрослых (от 18 лет) и 3 AZN для детей школьного возраста (от 6 до 18 лет). Детям до 6 лет вход бесплатный. Для многодетных семей и групп от 15 человек предусмотрены скидки.

Выставка продлится до 28 июня.