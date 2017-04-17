В Баку открываются необычные курсы для художников

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Художественная студия "Art Up" открывает в Баку необычные экспресс-курсы для начинающих художников.

Об этом Report сообщила арт-директор студии Севда Мехдиева.

"Мы обеспечиваем записавшегося на курсы всеми необходимыми материалами. Кроме того, он может выбрать любую известную картину и нарисовать ее при поддержке наших мастеров-преподавателей в течение нескольких занятий", - заявила С.Мехдиева, добавив, что все преподаватели студии получили соответствующее академическое образование.

Она подчеркнула, что студия также реализует программу по преподаванию академического рисунка сроком на месяц, два раза в неделю.

"Также есть планы по проведению мастер-классов с участием именитых азербайджанских и зарубежных художников по скетчингу, интерьерному дизайну, эбру (рисование на воде - ред.)", - отметила арт-директор.

Офис студии расположен по адресу ул. Адиля Искендерова, 2-8, рядом с Фуникулером.