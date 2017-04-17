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    В Баку открываются необычные курсы для художников

    Арт-директор студии: Можно выбрать любую известную картину и нарисовать ее при поддержке мастеров-преподавателей за несколько занятий

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Художественная студия "Art Up" открывает в Баку необычные экспресс-курсы для начинающих художников. 

    Об этом Report  сообщила арт-директор студии Севда Мехдиева.

    "Мы обеспечиваем записавшегося на курсы всеми необходимыми материалами. Кроме того, он может выбрать любую известную картину и нарисовать ее при поддержке наших мастеров-преподавателей в течение нескольких занятий", - заявила С.Мехдиева, добавив, что все преподаватели студии получили соответствующее академическое образование.

    Она подчеркнула, что студия также реализует программу по преподаванию академического рисунка сроком на месяц, два раза в неделю.

    "Также есть планы по проведению мастер-классов с участием именитых азербайджанских и зарубежных художников по скетчингу, интерьерному дизайну, эбру (рисование на воде - ред.)", - отметила арт-директор.

    Офис студии расположен по адресу ул. Адиля Искендерова, 2-8, рядом с Фуникулером. 

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