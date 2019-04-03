В Баку открылась выставка российской художницы "Балет и Лики искусства"

3 апреля в Азербайджанской государственной академии художеств в Баку состоялось открытие выставки "Балет и Лики искусства" российской художницы Натальи Шевченко.

Как сообщает Report, выставка посвящена театру, на ней представлены портреты Майи Плисецкой, Юрия Григоровича, Дмитрия Хворостовского, Сергея Рахманинова, Сергея Дягилева, Петра Чайковского, Федора Шаляпина, Бориса Эйфмана.

Высоко оценил работы художницы ректор Академии Омар Эльдаров, отметив "интеллектуальность" и хороший вкус автора работ, а также интересную гамму и колорит полотен. По его словам, российской художнице полностью удалось передать зрителю те настроения, которые она испытывали при написании картин.

В свою очередь советник-посланник посольства России в Азербайджане Сергей Степанов отметил, что открывшаяся сегодня выставка является одним из серии мероприятий в рамках Года культуры. "Эта выставка свидетельствует о том, как близки и разнообразны культурные традиции, связывающие Россию и Азербайджан", - заявил С.Степанов.

Сама автор картин Н.Шевченко заявила, что за каждой представленной сегодня работой стоит история. Она отметила, что тема театра и людей искусства привлекла ее именно их жизненным опытом, талантом. "В их лицах видна внутренняя борьба. Картину Муслима Магомаева побудили меня написать его песни, как мне кажется, излучающие удивительную внутреннюю чистоту", - заявила художница.

Отметим, что выставка проводится при поддержке посольства России в Азербайджане.

Санкт-Петербургская художница Н.Шевченко работает под творческим псевдонимом Натан. Среди её наград премии IV и V Международного конкурса художников в Астане. Картины Натан приобретены 32 музеями России и за рубежом.