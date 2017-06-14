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    В Баку открылась фотовыставка "Православие в событиях и лицах"

    Фотовыставка является совместным проектом фотохудожников Халига Алиева и священника Дионисия Свечникова

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку открылась фотовыставка "Православие в событиях и лицах", сообщает Report со ссылкой на РИКЦ.

    Выставку открыли посол России в Азербайджане Владимир Дорохин, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр и руководитель представительства Россотрудничества Валентин Денисов.

    Фотовыставка является совместным проектом фотохудожников Халига Алиева и священника Дионисия Свечникова, над которым они трудились несколько лет. Авторы в своих работах показывают многообразие духовного мира.

    Отметим, что сюжеты снимались в православных храмах Азербайджана.

    В открытии выставки также приняли участие посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович и епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий.

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