Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку открылась фотовыставка "Православие в событиях и лицах", сообщает Report со ссылкой на РИКЦ.

Выставку открыли посол России в Азербайджане Владимир Дорохин, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр и руководитель представительства Россотрудничества Валентин Денисов.

Фотовыставка является совместным проектом фотохудожников Халига Алиева и священника Дионисия Свечникова, над которым они трудились несколько лет. Авторы в своих работах показывают многообразие духовного мира.

Отметим, что сюжеты снимались в православных храмах Азербайджана.

В открытии выставки также приняли участие посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович и епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий.