О нас

В Баку открылась выставка, посвященная комиксам

В Баку открылась выставка, посвященная комиксам В Баку состоялось открытие выставки "Путешествие по Бельгии с комиксами".
Искусство
20 октября 2022 г. 10:47
В Баку открылась выставка, посвященная комиксам

В Баку состоялось открытие выставки "Путешествие по Бельгии с комиксами".

Как передает Report, мероприятие организовано Азербайджанским национальным музеем искусств совместно с посольством Бельгии в нашей стране.

"Выставка проводится в связи с празднованием 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бельгией. Мы надеемся и верим, что посредством искусства сможем еще более укрепить наше сотрудничество",- заявил на открытии посол Бельгии в Азербайджане Мишель Питерсман.

Комиксы считаются "девятым искусством", и позиция законодательницы моды на этот жанр прочно закреплена за Бельгией. В Брюсселе есть посвященные комиксам музеи, много бутиков и магазинов, где можно приобрести комиксы.

Благодаря работам иллюстраторов Оливье Шраувена, Хэка Лиманса, Жан-Клода Серве, Джефа Неейса, Брэхт Эвенса, Дидье Комеса, Франквина посетители выставки смогут ознакомиться с городами и достопримечательностями Бельгии, узнать о культурных традициях страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
20 октября 2022 г. 08:59
Президент и первая леди встретились с жителями села Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент и первая леди встретились с жителями села Агалы Зангиланского района
20 октября 2022 г. 01:32
Ильхам Алиев: Я говорил, что мы вернемся на свои земли, и мы вернулись
Ильхам Алиев: Я говорил, что мы вернемся на свои земли, и мы вернулись
19 октября 2022 г. 23:42
Верховный Главнокомандующий: Мы вернулись на эти земли, пролив кровь
Верховный Главнокомандующий: Мы вернулись на эти земли, пролив кровь
19 октября 2022 г. 22:42
Президент: Проживающие в Баку и Сумгайыте бывшие переселенцы вернутся на земли своих предков
Президент: Проживающие в Баку и Сумгайыте бывшие переселенцы вернутся на земли своих предков
19 октября 2022 г. 22:35
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Зангиланский район
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Зангиланский район
19 октября 2022 г. 17:01
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Джебраильский и Губадлинский районы
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Джебраильский и Губадлинский районы
19 октября 2022 г. 15:03
Ильхам Алиев обратился к участникам международной выставки Rebuild Karabakh
Ильхам Алиев обратился к участникам международной выставки Rebuild Karabakh
19 октября 2022 г. 10:43
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15
Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
ФотоБои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
18 октября 2022 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi