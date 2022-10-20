В Баку открылась выставка, посвященная комиксам

В Баку состоялось открытие выставки "Путешествие по Бельгии с комиксами".

В Баку состоялось открытие выставки "Путешествие по Бельгии с комиксами".

Как передает Report, мероприятие организовано Азербайджанским национальным музеем искусств совместно с посольством Бельгии в нашей стране.

"Выставка проводится в связи с празднованием 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бельгией. Мы надеемся и верим, что посредством искусства сможем еще более укрепить наше сотрудничество",- заявил на открытии посол Бельгии в Азербайджане Мишель Питерсман.

Комиксы считаются "девятым искусством", и позиция законодательницы моды на этот жанр прочно закреплена за Бельгией. В Брюсселе есть посвященные комиксам музеи, много бутиков и магазинов, где можно приобрести комиксы.

Благодаря работам иллюстраторов Оливье Шраувена, Хэка Лиманса, Жан-Клода Серве, Джефа Неейса, Брэхт Эвенса, Дидье Комеса, Франквина посетители выставки смогут ознакомиться с городами и достопримечательностями Бельгии, узнать о культурных традициях страны.