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    В Баку открылась выставка "Порхают птицы меж цветов"

    В галерее NUR Art House представлены работы членов Общественного объединения азербайджанских ковроделов

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В Баку в галерее "NUR Art House" в рамках проекта Российского информационно-культурного центра "Беседы об искусстве" состоялось открытие выставки азербайджанских ковроделов "Порхают птицы меж цветов".

    Как сообщает Report со ссылкой на РИКЦ, в выставочном зале представлены работы членов Общественного объединения азербайджанских ковроделов Эльдара Гаджиева, Эльмиры Касимовой, Окюмы Касимовой, Рахили Ахмедовой.

    Доктор искусствоведения, профессор Ройя Тагиева рассказала собравшимся о взаимопроникновении азербайджанского и российского декоративно-прикладного искусства.

    Об особенностях азербайджанской технологии ковроткачества рассказала член Общественного объединения азербайджанских ковроделов Гюльнара Алиева. 

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