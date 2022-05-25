О нас

В Баку открылась выставка марокканского фотографа об Африке

В Баку открылась выставка марокканского фотографа об Африке В Баку состоялось открытие выставки "African Soul" известного марокканского фотографа Мухаммеда Тази.
Искусство
25 мая 2022 г. 18:16
В Баку открылась выставка марокканского фотографа об Африке

В Баку состоялось открытие выставки "African Soul" известного марокканского фотографа Мухаммеда Тази.

Как передает Report, мероприятие организовано при поддержке посольства Марокко в Азербайджане.

Как заявил на открытии посол Марокко в Азербайджане Мухаммед Адиль Эмбарш, эта выставка символизирует развивающее сотрудничество между Азербайджаном и Марокко.

"Как известно, сегодня во всем мире отмечается День Африки, Мы хотели бы внести свой вклад в ее популяризацию. Фотограф Мухаммед Тази собрал тут самые красивые и уникальные свои работы об этой части мира", - заявил посол.

Фотограф М. Тази в свою очередь заявил, что рад представить свои работы в Баку

"Для меня честь быть тут, в Азербайджане, который впечатляет меня своими красотами", -добавил он.

Выставка продлится до 5 июня

День Африки — ежегодно отмечается 25 мая странами Африканского союза по решению ООН.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda mərakeşli fotoqrafın sərgisi açılıb
Версия на английском языке ФотоExhibition of Moroccan photographer about Africa opens in Baku

Другие новости из категории

Марокканский фотограф: Нужно показать миру, насколько прекрасен Азербайджан
Марокканский фотограф: Нужно показать миру, насколько прекрасен Азербайджан
25 мая 2022 г. 15:03
В Баку состоялся предпоказ российского фильма Аманат
ФотоВ Баку состоялся предпоказ российского фильма "Аманат"
20 мая 2022 г. 17:12
Состоялись похороны народного артиста Вагифа Асадова
ФотоСостоялись похороны народного артиста Вагифа Асадова
20 мая 2022 г. 12:37
Скончался народный артист Вагиф Асадов
Скончался народный артист Вагиф Асадов
19 мая 2022 г. 19:13
Рисунок Микеланджело продан на аукционе в Париже за 23 млн евро
Рисунок Микеланджело продан на аукционе в Париже за 23 млн евро
18 мая 2022 г. 20:05
Объявлен конкурс сценариев под девизом Шуша - моя гордость!
Объявлен конкурс сценариев под девизом "Шуша - моя гордость!"
18 мая 2022 г. 14:34
Во Франции открылся 75-й Каннский фестиваль
Во Франции открылся 75-й Каннский фестиваль
17 мая 2022 г. 23:15
Олег Сафаралиев: Невозможно передать все чувства и эмоции от визита в город Шуша
Олег Сафаралиев: Невозможно передать все чувства и эмоции от визита в город Шуша
14 мая 2022 г. 15:46
В Баку почтили память выдающегося композитора Гара Гараева
ФотоВ Баку почтили память выдающегося композитора Гара Гараева
13 мая 2022 г. 12:43
Молодой азербайджанский тарзен представил Грузию на международном фестивале в Испании
ФотоМолодой азербайджанский тарзен представил Грузию на международном фестивале в Испании
12 мая 2022 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi