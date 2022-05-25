В Баку открылась выставка марокканского фотографа об Африке

В Баку состоялось открытие выставки "African Soul" известного марокканского фотографа Мухаммеда Тази.
Как передает Report, мероприятие организовано при поддержке посольства Марокко в Азербайджане.
Как заявил на открытии посол Марокко в Азербайджане Мухаммед Адиль Эмбарш, эта выставка символизирует развивающее сотрудничество между Азербайджаном и Марокко.
"Как известно, сегодня во всем мире отмечается День Африки, Мы хотели бы внести свой вклад в ее популяризацию. Фотограф Мухаммед Тази собрал тут самые красивые и уникальные свои работы об этой части мира", - заявил посол.
Фотограф М. Тази в свою очередь заявил, что рад представить свои работы в Баку
"Для меня честь быть тут, в Азербайджане, который впечатляет меня своими красотами", -добавил он.
Выставка продлится до 5 июня
День Африки — ежегодно отмечается 25 мая странами Африканского союза по решению ООН.