Зарисовки азербайджанских ковров двух латвийских художников представили в Баку

В Баку открылась выставка "Два Юлиуса", посвященная творчеству двух известных латвийских художников Юлиуса Страуме и Юлиуса Мадерниекса.

В Баку открылась выставка "Два Юлиуса", посвященная творчеству двух известных латвийских художников Юлиуса Страуме и Юлиуса Мадерниекса.

Как передает Report, выставка организована Азербайджанским национальным музеем ковра совместно с Гулбенском краевым историко-художественным музеем Латвии, Музеем декоративного искусства и дизайна Латвии, Латвийским национальным художественным музеем, художественным училищем города Гулбене Латвии, Дворцом искусств Грузии, Министерством культуры Азербайджана, посольством Латвии в Азербайджане и Государственным фондом культурного капитала Латвии.

Юлиус Страуме и Юлиус Мадерниекс знамениты тем, что в первой половине прошлого века заложили основы латышского профессионального прикладного искусства и дизайна.

На открытии выступила временный поверенный в делах Латвии Вийа Бушэ, которая отметила, что имя Юлиуса Страуме тесно связано с развитием азербайджанского ковроткачества, и выставка послужит укреплению двухсторонних культурных отношений с Азербайджаном. "Его эскизы, а также зарисовки азербайджанских ковров представляют собой ценнейшее наследие, хранящее уникальный срез истории азербайджанского ковроткачества",- сказала она.

Напомним, что Юлиус Страуме был чиновником Кавказского кустарного комитета, управляющего множеством мастерских, в том числе на территории современного Азербайджана. Страуме регулярно предпринимал этнографические экспедиции по Кавказу, из которых привозил зарисовки и фотографии изделий народных промыслов, большую часть которых составляли ковровые орнаменты.

На выставке экспонируются репродукции зарисовок Юлиуса Страуме, в которых прослеживается влияние как кавказского и восточного искусства, так и стиля ар-деко, а также национального романтизма. Оригиналы этих работ хранятся в коллекциях Старой школы-музея Друвиены Латвии, Гулбенского краевого историко-художественного музея Латвии, Латвийского национального художественного музея и Дворца искусств Грузии.

В рамках выставки планируется проведение лекций о латышском текстиле, а также специальных детских программ, подготовленных специалистами художественного училища города Гулбене и Азербайджанского национального музея ковра.

Выставка продлится до 6 января 2023 года.