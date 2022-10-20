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Зарисовки азербайджанских ковров двух латвийских художников представили в Баку

Зарисовки азербайджанских ковров двух латвийских художников представили в Баку В Баку открылась выставка "Два Юлиуса", посвященная творчеству двух известных латвийских художников Юлиуса Страуме и Юлиуса Мадерниекса.
Искусство
20 октября 2022 г. 10:04
Зарисовки азербайджанских ковров двух латвийских художников представили в Баку
Report

В Баку открылась выставка "Два Юлиуса", посвященная творчеству двух известных латвийских художников Юлиуса Страуме и Юлиуса Мадерниекса.

Как передает Report, выставка организована Азербайджанским национальным музеем ковра совместно с Гулбенском краевым историко-художественным музеем Латвии, Музеем декоративного искусства и дизайна Латвии, Латвийским национальным художественным музеем, художественным училищем города Гулбене Латвии, Дворцом искусств Грузии, Министерством культуры Азербайджана, посольством Латвии в Азербайджане и Государственным фондом культурного капитала Латвии.

Юлиус Страуме и Юлиус Мадерниекс знамениты тем, что в первой половине прошлого века заложили основы латышского профессионального прикладного искусства и дизайна.

На открытии выступила временный поверенный в делах Латвии Вийа Бушэ, которая отметила, что имя Юлиуса Страуме тесно связано с развитием азербайджанского ковроткачества, и выставка послужит укреплению двухсторонних культурных отношений с Азербайджаном. "Его эскизы, а также зарисовки азербайджанских ковров представляют собой ценнейшее наследие, хранящее уникальный срез истории азербайджанского ковроткачества",- сказала она.

Напомним, что Юлиус Страуме был чиновником Кавказского кустарного комитета, управляющего множеством мастерских, в том числе на территории современного Азербайджана. Страуме регулярно предпринимал этнографические экспедиции по Кавказу, из которых привозил зарисовки и фотографии изделий народных промыслов, большую часть которых составляли ковровые орнаменты.

На выставке экспонируются репродукции зарисовок Юлиуса Страуме, в которых прослеживается влияние как кавказского и восточного искусства, так и стиля ар-деко, а также национального романтизма. Оригиналы этих работ хранятся в коллекциях Старой школы-музея Друвиены Латвии, Гулбенского краевого историко-художественного музея Латвии, Латвийского национального художественного музея и Дворца искусств Грузии.

В рамках выставки планируется проведение лекций о латышском текстиле, а также специальных детских программ, подготовленных специалистами художественного училища города Гулбене и Азербайджанского национального музея ковра.

Выставка продлится до 6 января 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda iki latviyalı rəssamın Azərbaycan xalçaları ilə bağlı eskizləri təqdim olunub
Версия на английском языке ФотоSketches of Azerbaijani carpets by two Latvian artists presented in Baku

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