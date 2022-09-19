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В Баку открылась выставка детских рисунков о войне в Украине

В Баку открылась выставка детских рисунков о войне в Украине В Баку состоялось открытие выставки "Мама, я не хочу войны", посвященная войне в Украине.
Искусство
19 сентября 2022 г. 14:30
В Баку открылась выставка детских рисунков о войне в Украине

В Баку состоялось открытие выставки "Мама, я не хочу войны", посвященной последствиям войны в Украине.

Как передает Report, мероприятие организованно посольствами Украины и Польши в Азербайджане.

Представленные на выставке рисунки рассказывают о том, как дети видят оккупацию, в них содержится призыв прекратить войну.

Посетителям выставки также показали короткие видео о разрушениях в Украине.

В открытии мероприятия приняли участие послы в Азербайджане Польши и Украины Рафал Поборски и Владислав Каневский.

Посол Р. Поборски подчеркнул, что война в Украине не закончена и продолжает уносить жизни людей: "Украина нуждается в гуманитарной помощи. Мы должны вместе бороться против российской агрессии. Мы ценим, что Азербайджан находится в числе активно поддерживающих Украину стран. Азербайджан знает, что такое война, и то, насколько ужасны ее последствия. Хочу принести свои соболезнования всем родственникам погибших во время последних событий на границе. Желаю мира и Азербайджану, и Украине".

Посол Владислав Каневский в свою очередь отметил, что за последние недели Украине удалось освободить некоторые свои территории от российской оккупации: "Чтобы остановить этот ужас, нужно больше поддержки. Война заставила миллионы украинцев оставить свои дома и бежать. Особенно печально, что от конфликта страдают и гибнут дети".

Украинский дипломат также поблагодарил Азербайджан за поддержку гуманитарной помощью.

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Версия на английском языке Exhibition of children's drawings about Ukraine war opens in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Ukrayna müharibəsindən bəhs edən rəsm sərgisi açılıb

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