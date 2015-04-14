​В Баку открылась персональная выставка знаменитого бельгийского художника Вима Дельвуа - ФОТО

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ 13 апреля в Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка одного из известных мастеров современного искусства – знаменитого бельгийского художника Вима Дельвуа.

Как сообщает Report, выступивший на церемонии открытия директор Центра Анар Алекберов отметил значение выставки.

Отметив, что бельгийский художник является прекрасным мастером, А.Алекберов выразил удовлетворение успешной реализацией проекта. "Впервые познакомившись с произведениями Вима, я заметил в них характерные черты автора. Я почувствовал, что автор этих произведений очень необычный человек", - сказал он.

Пригласив затем на сцену бельгийского художника Вима Дельвуа и его супругу, Анар Алекберов выразил глубокую признательность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за поддержку проекта. Он также отметил особую роль посольства Бельгии в Азербайджане в организации этой выставки.

Директор Центра отметил, что эти произведения, представляемые на многих мировых выставках, были доставлены в Баку из Музея Лувр.

Выступившая на церемонии посол Бельгии в нашей стране Карен Петит поприветствовала участников мероприятия на нашем родном языке и сказала: "Очень рада, что Центр Гейдара Алиева представляет произведения бельгийского мастера. Вим Дельвуа – один из выдающихся бельгийских художников. Я горжусь тем, что принимаю участие в церемонии открытия его выставки. Я также получаю большое удовольствие от таких мероприятий. Ведь я поклонник произведений искусства. Вим Дельвуа как раз один из таких художников, которые способны удивлять. Его произведения наводят на размышления. А это – один из важных факторов в развитии искусства".

Бельгийский дипломат отметила, что проведение выставки в Азербайджане внесет вклад в развитие связей между двумя странами.

Поприветствовав участников церемонии на азербайджанском языке, бельгийский художник Вим Дельвуа сказал: "Я слышал об Азербайджане, когда был подростком. Мне очень нравилось это название. После второго посещения Азербайджана я убедился в том, что это прекрасная, грандиозная страна. Я восхищен энергией людей, живущих здесь".

Бельгийский мастер выразил глубокую благодарность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой.

На выставке, которая продлится до 27 сентября, представлены до 50 произведений автора. Среди них такие интересные работы, как "Бетономешалка", "Наутилус", "Дафнис и Хлоя" (по и против часовой стрелки), а также расписанные вручную автомобильные покрышки.

Персональные выставки Вима Дельвуа проходили в Музее Лувр, Национальном центре культуры и искусства имени Жоржа Помпиду в Париже, Новом музее Нью-Йорка, Музее современного искусства в Лионе, Музее Пегги Гуггенхайм в Венеции. В 1990 году художник был участником Венецианской биеннале, а в 1992 году – выставки "Documenta IX" в немецком городе Кассель.