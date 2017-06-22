В Баку открылась фотовыставка "Помним и скорбим"

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ 22 июня в Российском информационно-культурном центрев Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка, посвящённая 76-ой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны "Помним и скорбим", сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ.

Открыл выставку руководитель Представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Он отметил заслугу всего советского народа в Победе в этой тяжелейшей войне, особо отметив вклад в Победу народов России и Азербайджана.