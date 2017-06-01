В Баку откроется выставка под названием "Солнце и неон над Казахстаном"

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В Центре современного искусства YARAT откроется выставка произведений известных художников Казахстана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Центра искусства.

Было отмечено, что на выставке "Солнце и неон над Казахстаном", которая продлится с 7 июня до 29 октября, будут демонстрироваться работы 16 художников.

На выставке "Солнце и неон над Казахстаном" будут представлены оригинальные работы 1990-2000 гг. таких известных художников, как Эрбоссин Мельдибеков, Бахыт Бубиканова, Галим Маданов, Зауреш Терекбай, Алмагюль Менлибаева, Елена Воробьева и Виктор Воробьев, Рустам Халфин, Саид Атабеков, Мария Вильковиски, Руфи Дженрбекова, также будут продемонстрированы работы начинающих художников, таких как Айсель Кадырханова, Нурахмет Нурбол, Суйинбике Сулейманова, Александр Угай и Гаиша Маданова.

"Солнце и неон над Казахстаном" - это выставка художников, непосредственно занимающихся ландшафтными и городскими пейзажами, историей и государственным строительством, в том числе эта выставка поколения пережившего реалии городской жизни, и привязанного к своей личной жизни и личностной эмансипации.