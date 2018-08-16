Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ 25 сентября в картинной галерее "Art Tower" в Баку откроется персональная выставка художников из Перу.

Как сообщили Report в министерстве культуры, организаторы выставки - посольство Перу в Азербайджане, Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерство культуры и НПО "Arts Council Azerbaijan".

Здесь представят работы четырех художников из Перу.

В своих картинах каждый из них передал величие Андских гор, протекающей через склоны великолепных гор реки Амазонки, красоту озер, сухих и песчаных прибрежных равнин.

Выставка продлится до 6 октября. Вход свободный.