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    В Баку откроется персональная выставка художников из Перу

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ 25 сентября в картинной галерее "Art Tower" в Баку откроется персональная выставка художников из Перу. 

    Как сообщили Report в министерстве культуры, организаторы выставки - посольство Перу в Азербайджане, Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерство культуры и НПО "Arts Council Azerbaijan". 

    Здесь представят работы четырех художников из Перу. 

    В своих картинах каждый из них передал величие Андских гор, протекающей через склоны великолепных гор реки Амазонки, красоту озер, сухих и песчаных прибрежных равнин.

    Выставка продлится до 6 октября. Вход свободный. 

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