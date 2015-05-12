В Баку откроется авторская выставка "Музей Шоколада Nikolya"

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ 15 мая в Музейном центре Баку состоится открытие знаменитой авторской выставки "Музей Шоколада Nikolya". Как сообщили Report в Музейном центре, выставка будет экспонироваться в Баку в рамках мирового турне.

Посетители выставки смогут увидеть около 200 шоколадных изделий высочайшего качества - шоколадные и марципановые скульптуры, картины, обрамленные в шоколадные багеты, миниатюры и композиции общим весом более 700 кг.

Специально для выставки в Баку знаменитый шоколатье Николя приготовил целую серию шоколадных произведений искусств, посвященных Азербайджану и его столице - Баку. На выставке будут представлены “Девичья башня” в шоколадной миниатюре весом более 70 килограмм, шоколадные картины известных зданий города - Дома правительства, Музейного центра, Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Flame Towers, а также, марципановые фрукты и цветы.

В период проведения выставки автор презентует самую большую шоколадную картину в мире весом более 200 килограмм, которая будет посвящена I Европейским играм в Баку.

Также на выставке можно ознакомиться с историей шоколада и узнать об этом много интересных фактов.

Общее количество посетителей выставки за 5 лет составило уже более 500.000 человек. Стоимость билета 7 AZN для взрослых (от 18 лет) и 3 AZN для детей школьного возраста (от 6 до 18 лет). Детям до 6 лет вход бесплатный. Для многодетных семей и групп от 15 человек предусмотрены скидки. Для каждого посетителя выставки будет организована бесплатная дегустация нескольких сортов шоколада.

Выставка продлится до 28 июня.