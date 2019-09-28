​В Баку открылся I Международный фестиваль традиционных ремесел

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В Баку прошла церемония открытия I Международного фестиваля традиционных ремесел.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие министр культуры Абульфас Гараев, начальник Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов, председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, правительственные чиновники и представители более 35 мусульманских стран.

Начальник Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов отметил, что в этом году отмечается 650-летие Насими и фестиваль организован в рамках празднования Фестиваля Насими. На фестивале участвует свыше 50 ремесленников из 30 мусульманских стран.

"Верим, что этот фестиваль сыграет большую роль в укреплении связей между исламскими странами", - отметил Алекперов.

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что фестивали сближают людей: "В годы независимости стали придавать еще большую значимость исламским ценностям. За это я признателен президенту Ильхаму Алиеву, президенту фонда Гейдара Алиева, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Благодаря стараниям Ильхама Алиева о великом Насими узнали еще больше во всем мире".

Министр культуры Абульфас Гараев отметил, что в Баку проводится много фестивалей: "50 лет назад Гейдар Алиев подписал распоряжение о праздновании 500-летнего юбилея Насими. Спустя 50 лет его внучка Лейла Алиева проводит Фестиваль Насими. Это значит, что наш народ верен своим традициям".

После выступлений гости ознакомились с работами ремесленников.

Фестиваль продлится до 4 октября.