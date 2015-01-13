В Баку организованы курсы искусства Эбру

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Турецкое агентство сотрудничества и координации (TİKA) совместно с Турецким культурным центром Юнуса Эмре объявляет о начале курсов мастерства живописи Эбру.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение посольство Турции в Азербайджане, курсы будут проводиться в офисе TİKA в Баку по адресу: ул. Хагани 31/24.

Отметим, что искусство Эбру является видом традиционного турецкого изобразительного искусства живописи на воде с последующим переносом изображения на бумагу.