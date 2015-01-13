 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку организованы курсы искусства Эбру

    Курсы проводятся в офисе Турецкого агентства сотрудничества и координации

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Турецкое агентство сотрудничества и координации (TİKA) совместно с Турецким культурным центром Юнуса Эмре объявляет о начале курсов мастерства живописи Эбру.

    Как сообщает Report со ссылкой на сообщение посольство Турции в Азербайджане, курсы будут проводиться в офисе TİKA в Баку по адресу: ул. Хагани 31/24.

    Отметим, что искусство Эбру является видом традиционного турецкого изобразительного искусства живописи на воде с последующим переносом изображения на бумагу.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi