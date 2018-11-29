В Баку cостоялся концерт французского музыканта Филигана

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Баку cостоялся концерт французского музыканта, "человека-оркестра" ФИЛИГАНА.
Как сообщает Report, выступление музыканта на бакинской сцене состоялось при поддержке посольства Франции в Азербайджане, Французского института, и Азербайджано-французского университета (UFAZ).
Открывая концерт французский музыкант поблагодарил публику за столь теплый прием. Он отметил, что будучи в Азербайджане особый интерес у него вызвало звучание народных инструментов, в том числе тара.
Поэтому, помимо композиций на гитаре, в этот вечер прозвучали и композиции, представляющие собой синтез гитары и тара.
Бакинская публика с большим интересом встретила выступление музыканта.
Отметим, что виртуозный гитарист ФИЛИГАН широко известен в странах Европы. Он с четырнадцати лет проявляет талант к музыке и способность к адаптации, что, в свою очередь, приводит его к сотрудничеству с величайшими исполнителями. Он собирает инструменты - порой это гитара, банджо, контрабас и ударные - в полифоническую Вселенную. И делает он это со страстью, которая во всех ипостасях выводит гитару в позицию солирующего инструмента оркестра.
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