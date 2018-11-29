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    В Баку cостоялся концерт французского музыканта Филигана

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Баку cостоялся  концерт французского музыканта, "человека-оркестра" ФИЛИГАНА.

    Как сообщает Report, выступление музыканта на бакинской сцене состоялось при  поддержке посольства Франции в Азербайджане, Французского института, и Азербайджано-французского университета (UFAZ).

    Открывая концерт французский музыкант поблагодарил публику за столь теплый прием. Он отметил, что будучи в Азербайджане особый интерес у него вызвало звучание  народных инструментов, в том числе тара. 

    Поэтому, помимо композиций на гитаре, в этот вечер прозвучали и композиции, представляющие собой  синтез гитары и тара.

    Бакинская публика с большим интересом встретила выступление музыканта.

    Отметим, что виртуозный гитарист ФИЛИГАН широко известен в странах Европы. Он с четырнадцати лет проявляет талант к музыке и способность к адаптации, что, в свою очередь, приводит его к сотрудничеству с величайшими исполнителями. Он собирает инструменты - порой это гитара, банджо, контрабас и ударные - в полифоническую Вселенную. И делает он это со страстью, которая во всех ипостасях выводит гитару в позицию солирующего инструмента оркестра.

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