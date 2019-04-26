В парке Центра Гейдара Алиева в Баку будут представлены концертная программа и фейерверк

В парке Центра Гейдара Алиева 10 мая будут представлены концертная программа и музыкальный фейерверк по случаю годовщины со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева и 15-летия Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в Фонде, в концертной программе выступят группа "Rast" и российский DJ-проект "S-BROTHER-S".

В заключение концерта состоится шоу с музыкальным фейерверком. Пиротехническое шоу будет представлено в сопровождении произведений выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Ниязи, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Тофига Гулиева и Муслима Магомаева.

Вход на мероприятие свободный.

Отметим, что группа "Rast" была создана в 1993 году. Ее художественным руководителем является заслуженный артист Рашад Гашимов. Синтез таких музыкальных жанров, как поп, рок, джаз и национальная музыка, завоевал огромную зрительскую аудиторию. Группа выступала в США, Германии, Великобритании, России, Сингапуре, Турции, Швейцарии, Марокко и других странах.

"S-BROTHER-S" - это уникальный российский DJ-проект братьев-близнецов Руслана и Сергея Смирновых. С 2008 года они объехали всю Россию, побывали с гастролями за рубежом, начиная от Португалии до Китая. "S-BROTHER-S" завоевал популярность благодаря своей взрывной энергетике, своеобразной манере исполнения и экспрессивному сценическому перформансу.