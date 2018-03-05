В Баку будет продемонстрирована арт-инсталляция известного немецкого художника

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В Баку в Германо-азербайджанском культурном обществе "Капельхаус" с 11 марта по 8 апреля пройдет демонстрация световой инсталляции "Space – Speech – Speed" известного немецкого художника Миши Кубалля, сообщает Report со ссылкой на посольство Германии в Азербайджане.

"В своей художественной практике Миша Кубалль использует свет, считая его эффективным инструментом для работы в городской среде. Игра немецкого художника со светом и тенями преображает пространство до неузнаваемости, добавляя загадочности и выделяя ранее незаметные детали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что идея представить инсталляцию "Space - Speech - Speed" в Капельхаусе пришла М.Кубаллю во время его декабрьского визита в Баку, где он был по приглашению Goethe-Zentrum Baku, местного отделения международной культурной организации - Института Гёте.