 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Бакинском муниципальном театре показан спектакль "Коварство и любовь"

    Режиссером спектакля является заслуженный деятель искусства Бахрам Османов

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Бакинском муниципальном театре показан новый спектакль "Коварство и любовь" по мотивам произведения известного немецкого поэта и драматурга Фридриха Шиллера. 

    Как сообщил в заявлении Report режиссер-постановщик спектакля, заслуженный деятель искусства, главный режиссер Театра Юного зрителя Бахрам Османов, уже начались репетиции спектакля. 

    По его словам, спектакль подготовлен по случаю 25-летнего юбилея Бакинского муниципального театра.

    Б.Османов отметил, что роли в спектакле исполняют заслуженные артисты Рафиг Ибрагимов, Айдын Алиев, Гюльсабах Гулиева, актриса Ульвия Рзаева и другие. 

    Художником спектакля является Эльшан Сарханоглу. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi