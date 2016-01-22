В Бакинском муниципальном театре показан спектакль "Коварство и любовь"

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Бакинском муниципальном театре показан новый спектакль "Коварство и любовь" по мотивам произведения известного немецкого поэта и драматурга Фридриха Шиллера.
Как сообщил в заявлении Report режиссер-постановщик спектакля, заслуженный деятель искусства, главный режиссер Театра Юного зрителя Бахрам Османов, уже начались репетиции спектакля.
По его словам, спектакль подготовлен по случаю 25-летнего юбилея Бакинского муниципального театра.
Б.Османов отметил, что роли в спектакле исполняют заслуженные артисты Рафиг Ибрагимов, Айдын Алиев, Гюльсабах Гулиева, актриса Ульвия Рзаева и другие.
Художником спектакля является Эльшан Сарханоглу.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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