В Бакинском муниципальном театре показан спектакль "Коварство и любовь"

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Бакинском муниципальном театре показан новый спектакль "Коварство и любовь" по мотивам произведения известного немецкого поэта и драматурга Фридриха Шиллера.

Как сообщил в заявлении Report режиссер-постановщик спектакля, заслуженный деятель искусства, главный режиссер Театра Юного зрителя Бахрам Османов, уже начались репетиции спектакля.

По его словам, спектакль подготовлен по случаю 25-летнего юбилея Бакинского муниципального театра.

Б.Османов отметил, что роли в спектакле исполняют заслуженные артисты Рафиг Ибрагимов, Айдын Алиев, Гюльсабах Гулиева, актриса Ульвия Рзаева и другие.

Художником спектакля является Эльшан Сарханоглу.